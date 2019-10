La Polizia locale di Sassari sta dando la caccia a un pirata della strada che intorno alle 17, alla guida di una Fiat Panda, ha investito una donna di 84 anni in via Pascoli, all’altezza dell’incrocio con via D’Annunzio, e si è dato alla fuga.

La donna, soccorsa da un’équipe del 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Secondo i primi riscontri medici non è in pericolo di vita.

Gli agenti della Municipale, al comando del dirigente Gianni Serra, hanno raccolto i racconti della vittima e dei testimoni e ora stanno cercando di identificare l’investitore, che sarà accusato dei reati di omissione di soccorso e fuga.