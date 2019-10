La Polizia di Stato ha denunciato un 36enne residente in provincia di Nuoro ma di fatto domiciliato in provincia di Sassari, per detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minorenne.

L’indagine, svolta dal Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari, su delega dell’autorità giudiziaria, ha consentito di identificare il maggiorenne che ha adescato online una ragazzina di 16 anni tramite un social network. L’adescatore, attraverso un profilo Instagram creato ad hoc in modo tale che risultasse quello ufficiale di un noto marchio di biancheria intima, ha invitato la minore a partecipare ad un “contest” ovvero ad un concorso in cui si dovevano inviare delle foto in intimo, al fine di poter vincere prodotti del noto marchio e con la prospettiva di poter diventare, nel futuro, anche testimonial dello stesso marchio.

I contatti con la minore si sono poi trasferiti su WhatsApp, attraverso la quale l’adescatore ha chiesto ed ottenuto dalla minore l’invio di foto intime.

A seguito di perquisizione personale e locale eseguita dal Compartimento della Polizia Postale di Cagliari in collaborazione con la Sezione di Sassari nei confronti del 36enne, sono stati rinvenuti e sequestrati dispositivi digitali (tablet, notebook e due smartphone) dal cui esame si è avuta conferma dei contatti con la minore nonché l’utilizzo, da parte dell’uomo, di altri cinque profili Instagram probabilmente utilizzati per le medesime finalità delittuose.-Nei dispositivi informatici sono state rinvenute non solo le foto inviate dalla minore ma anche un vero e proprio archivio contenente circa mille file immagini di natura erotica è pornografica relative a ragazze (al momento non ancora identificate ma potenziali ulteriori vittime minorenni) che il predetto ha ottenuto fingendosi anche fotografo specializzato in foto artistiche e di nudo.