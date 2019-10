Il concorso per l’assunzione all’Aspal di 89 funzionari a tempo indeterminato va avanti. Il 23 ottobre prossimo alle 9.30 a Cagliari, nell’aula Magna della facoltà di Ingegneria, in Via Marengo, 2, si terrà la seduta pubblica per l’abbinamento degli elaborati alle schede anagrafiche dei candidati.

Al temine delle operazione di abbinamento saranno resi noti i nomi dei candidati ammessi alla prova orale. “Nonostante i grandissimi numeri si sta andando avanti speditamente – dice l’assessora regionale del lavoro Alessandra Zedda – I numeri, infatti, sono davvero enormi: più di 12mila domande presentate, 3600 persone alla preselezione, 900 idonei e nonostante questo la commissione sta procedendo veloce.

Questo è il secondo step ma contiamo che si possa cominciare con i colloqui già a fine novembre in modo da chiudere entro l’anno e procedere così alle assunzioni che riguardano il potenziamento dei Cpi e completare la dotazione organica dell’Aspal prevista dal piano triennale”.

Il 23 ottobre sarà anche estratta una lettera dell’alfabeto per stabilire l’ordine secondo cui i candidati saranno convocati per sostenere il colloquio interdisciplinare. L’elenco dei soli candidati ammessi a sostenere l’orale con l’indicazione del punteggio dei titoli e della prova scritta, sarà pubblicato sul sito internet dell’Aspal all’indirizzo.

Le informazioni relative alla votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli dei candidati saranno disponibili in tempi brevi nell’area riservata. Luogo, data e ora delle prove orali saranno comunicati con un avviso successivo almeno 30 giorni prima della data fissata.