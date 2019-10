L’icona del pop-rock mondiale Avril Lavigne annuncia oggi il suo “Head Above Water” World Tour con show in tutt’Europa nel 2020. Il tour prenderà ufficialmente il via dall’Italia il prossimo 16 marzo a Milano (Fabrique). La leg europea comprenderà oltre 11 date con show ad Amsterdam, Parigi, Berlino e Manchester (ultima tappa il 2 aprile). Dopo l’Europa, la superstar, nominata 8 volte ai Grammy Awards, proseguirà con una nuova serie di concerti in Cina, Giappone e nel Sud-Est Asiatico, toccando città come Shanghai, Tokyo e Bangkok (il calendario completo sarà annunciato a breve).

“Mi sono divertita tantissimo durante il tour negli Stati Uniti! Non posso credere che sia già finito! Vedere i volti dei miei fan ogni sera e sentire la loro energia era ciò di cui avevo davvero bisogno. Mi mancava salire sul palco e cantare con il mio pubblico. Tutto ciò mi ha dato una gioia inimmaginabile per cui sono felicissima di annunciare che porterò “Head Above Water Tour” in giro per il mondo il prossimo anno in Europa, Giappone, Cina e Sud-Est Asiatico” – ha raccontato Avril Lavigne.

La superstar mondiale ha appena terminato la leg nordamericana del suo tour che comprendeva 15 concerti, acclamatissimi da pubblico e critica e arrivati dopo una pausa di 5 anni dalle scene. Durante l’“Head Above Water Tour”, partito lo scorso 14 settembre, Avril, oltre alle sue più celeberrime hit, ha presentato anche i brani contenuti nel suo ultimo disco (il sesto della sua carriera), Head Above Water. L’album, che ha debuttato in testa alle classifiche mondiali, è uscito il 15 febbraio 2019 su etichetta BMG.

“HEAD ABOVE WATER” EUROPEAN TOUR