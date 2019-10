Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri nel capannone dell’ex pastificio Sardinia Food della ditta Denti, nella zona industriale di Bolotana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Macomer che hanno sedato le fiamme e i carabinieri delle stazioni di Bolotana, Dualchi e dell’aliquota Radiomobili.

Le indagini, per accertare le cause del rogo, di probabile origine dolosa, sono in corso. Lo stabilimento di 4mila metri quadrati, che ha riportato danni ingenti, risulta in fermo produzione per cessata attività ed è attualmente sotto sequestro giudiziario