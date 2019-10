Dopo aver conquistato il pubblico con il suo primo spettacolo di cabaret « Malik se la raconte », il comico francese Malik Bentalha arriva anche in Italia il 15 aprile al Teatro Leonardo di Milano.

I biglietti per la data italiana saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 4 ottobre. L’artista è attualmente in tour in Francia con il suo secondo One Man Show intitolato « Encore ».

A marzo 2020, Malik prepara a conquistare tutti i continenti con una tournée mondiale che farà tappa in Europa, Africa, Asia e America.

Con il suo «sense of humour » inconfondibile e la sua innata capacità d’improvvisazione, Malik è pronto a divertire il suo pubblico con un’ora e mezza di aneddoti e risate, senza mai dimenticare ironia e saggezza.