Gli agenti della Questura di Nuoro hanno denunciato a piede libero un nuorese trovato in possesso di marijuana.

Il giovane, gravato anche da precedenti specifici per spaccio di droga, è stato fermato dai poliziotti della Squadra Volanti che lo hanno perquisito d’iniziativa, operazione che è proseguita nel suo domicilio, dove sono stati trovati nella sua camera da letto due involucri contenenti circa 90 grammi di marijuana.

Altra sostanza stupefacente, in polvere finissima di infiorescenze il cui principio attivo è sempre riconducibile alla Cannabis, è stata ritrovata all’interno di un comodino racchiusa in un contenitore in vetro Il giovane, terminati gli accertamenti di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.