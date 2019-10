Frammenti di vetro: l’avviso è stato pubblicato oggi dal ministero della salute che è stato informato attraverso il sistema di allerta Rasff dalle Autorità della Germania. Nello specifico si tratta del “Brodo vegetale in polvere – Rapunzel Klare Suppe“, marchio “Rapunzel Naturkost GmbH“.

Il motivo del richiamo è indicato in rischio fisico, a causa della possibile presenza di frammenti di vetro nei vasetti. Il lotto incriminato è il n° TMC 18-09-2020, venduto in vasetti di vetro da 250 gr. Il prodotto è stato commercializzato in alcuni punti vendita in Provincia di Bolzano e venduto anche online.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che hanno comprato il prodotto con il numero di lotto segnalato di non consumarlo e restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato.