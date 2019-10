A 40 anni dal tour di Fabrizio de André con la PFM e dai successivi due album dal vivo, la Sony Music Italy ha ritrovato il filmato con la registrazione completa del concerto del 3 gennaio 1979 a Genova, uno degli eventi più celebrati della musica italiana, in grado di restituire i colori, gli umori di quel palco, dell’incontro tra il cantautore e la rock band.

“Devo ringraziare le mie due passioni: una per la musica di Faber e l’altra, maniacale, di conservare ogni cosa”, racconta il regista genovese Piero Frattari che ha realizzato e custodito in tutti questi anni la registrazione. “All’epoca facevo il video maker per radio e tv. Era il gennaio del 1979. Gli organizzatori mi proposero di registrare il concerto di Faber/ PFM. Non esitai un istante.

Poi le videocassette di quella registrazione finirono in fondo ad un archivio che qualche anno dopo decisero di mandare al macero. Solo per caso riuscii a recuperarle e a catalogarle tutte nell’archivio della mia società, Vidigraph”. “Erano video analogici su nastro, quindi, per salvarli dal degrado, decisi nel 2000 di trasferirli tutti su supporto digitale”, spiega ancora.

Venuta a conoscenza dell’esistenza del filmato, la Sony Music si è accordata con Frattari per procedere al restauro dei filmato integrale del concerto così da poterlo rendere disponibile presto al grande pubblico e ai tantissimi fan che questo concerto non avrebbero mai immaginato di poter un giorno vedere.