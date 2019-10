Raid dei ladri all’interno di tre scuole di Cagliari. Nel mirino sono finiti gli istituti De Sanctis Deledda, il Pertini e l’Azuni. I furti sono stati messi a segno durante la notte, nel giro di brevissimo tempo. Al De Sanctis Deledda, in via Sulcis, i ladri dopo aver forzato una delle porte hanno rubato tre computer. Tecnica analoga per entrare al Pertini, in via Carpaccio, dove i malviventi hanno rubato altri quattro computer.

Infine all’Azuni, in via Is Maglias, entrati dopo aver scassinato una porta, ignoti hanno rubato un portatile, quattro pc, alcuni monili e denaro. In quest’ultimo caso la scuola era stata presa di mira dai ladri già altre due volte nel corso degli ultimi giorni. I furti sono stati scoperti questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari, che hanno avviato le indagini.

Alcuni istituti non erano provvisti di telecamere di videosorveglianza, oppure il sistema d’allarme non funzionava correttamente. Non si può escludere che i raid siano opera della stessa banda che ha agito dopo aver eseguito dettagliati sopralluoghi all’esterno delle scuole. Complessivamente i computer rubati valevano tremila euro.