Amon Amarth in concerto a Milano il 20 novembre

Pubblicato lo scorso maggio, “Berserker” è l’undicesimo album di Amon Amarth: legati culturalmente alla mitologia norrena, dal 1988 portano avanti la bandiera del death metal melodico svedese.

Nella sua trentennale carriera, la formazione guidata da Johan Hegg, ha sempre alternato dischi ad interminabili tour.

Anche questa volta Amon Amarth partiranno per una lunga serie di date il prossimo autunno/inverno e saranno in Italia per una data.

Di seguito i dettagli:

Amon Amarth

+ Arch Enemy

+ Hypocrisy

La data:

20 novembre Milano, Alcatraz