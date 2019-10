Aveva falsificato la firma in alcuni contratti d’affitto di terreni agricoli, che in realtà non aveva nella sua disponibilità, solo per ottenere i contributi pubblici. Oltre 86mila euro percepiti illegalmente che adesso i militari della Guardia di finanza hanno sequestrato.

Il provvedimento – sequestro per equivalente ai fini di confisca – è stato richiesto dal Gip di Cagliari, nei confronti di un imprenditore agricolo di Sanluri. L’uomo era stato denunciato per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” per aver intascato senza averne diritto 86.664 euro.

I militari delle Fiamme gialle hanno sequestrato il denaro che hanno individuato nei conti correnti intestati all’indagato. Sempre la Guardia di finanza ha contestato a un imprenditore agricolo di Pula l’aver evaso il Fisco per 55mila euro. L’uomo nel 2014 non ha dichiarato ricavi per 50.035 euro, non pagando così 5mila euro di Iva.