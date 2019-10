Non ce l’ha fatta Luigi Fancello, 33 anni di Dorgali, rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra due auto sulla Statale 125 nei pressi di Cala Ginepro.

L’uomo è morto all’ospedale civile di Sassari dove era stato trasportato con il servizio di elisoccorso del 118. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo nell’impatto tra una Renault Kangoo e una Honda, nel quale sono rimaste ferite altre tre persone trasportate in ambulanza al San Francesco di Nuoro, che non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto Polizia stradale e Carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.