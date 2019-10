La capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale, Desirè Manca, ha presentato una mozione per chiedere al presidente della Regione, Christian Solinas, e alla Giunta di fare di tutto per salvare l’ospedale veterinario dell’Università di Sassari. Da dieci giorni, infatti, l’attività è sospesa per mancanza di programmazione e carenza di personale amministrativo.

“I vertici della struttura hanno da tempo denunciato la mancanza di supporto da parte dell’Università di Sassari, lamentando l’impossibilità di occuparsi sia delle attività burocratico-amministrative che dell’attività professionale vera e propria di cura e assistenza agli animali”, spiega Manca.

“La Regione intervenga per far sì che il servizio sia ripristinato presto e gli utenti non debbano optare per le cliniche veterinarie del centro e del sud Sardegna”, prosegue l’esponente pentastellata. Il documento è stato sottoscritto anche dai consiglieri regionali del M5s Alessandro Solinas, Roberto Li Gioi e Michele Ciusa.