La Guardia di finanza della tenenza di Palau ha scoperto diciannove lavoratori impiegati totalmente in nero da una cooperativa che operava come agenzia per il lavoro senza avere alcuna autorizzazione ministeriale.

Secondo i riscontri dei militari coordinati dal comando provinciale di Sassari, la cooperativa avrebbe assunto in nero un’impiegata, con le mansioni di segretaria, e avrebbe fornito diciotto lavoratori, fra autisti di ambulanza e soccorritori, a un’associazione di volontariato che lavora in convenzione con la Assl di Olbia. Le Fiamme gialle hanno inflitto 33mila euro di sanzione alla cooperativa e all’associazione di volontariato per l’attività non autorizzata di somministrazione del lavoro, e altri 115mila euro di multa alla sola cooperativa per avere utilizzato i lavoratori senza assunzione e per avere omesso il versamento dei contributi previdenziali.

Inoltre i finanzieri hanno denunciato alla Procura di Tempio sette dei 19 lavoratori in nero perché mentre lavoravano in maniera sommersa, hanno continuato a percepire indebitamente l’indennità di disoccupazione.