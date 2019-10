Stava lavorando su un muletto quando la batteria del mezzo è esplosa. Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Uta: un operaio di 56 anni è stato trasportato al Brotzu con una ferita alla testa.

L’uomo stava manovrando un muletto quando la batteria del mezzo, per cause non ancora chiarite, è improvvisamente esplosa. La deflagrazione ha scaraventato l’operaio contro la grata di protezione del muletto. Nell’impatto ha riportato un taglio alla testa.

È stato subito soccorso e trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, insieme agli specialisti dello Spresal, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Iglesias.