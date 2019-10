Non riusciva a far funzionare lo spray del deodorante e ha tentato di sbloccarlo, con un apriscatole sul fornello della cucina. La bomboletta è esplosa e la fiammata l’ha investita.

Una anziana di 73 anni di Sinnai è stata prima trasportata al Brotzu di Cagliari e poi trasferita al centro ustionati di Sassari a causa delle gravi ustioni al volto.

L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata in una abitazione in via Giardini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sinnai e della compagnia di Quartu e il 118.