Il vertice di maggioranza è stato interlocutorio, tanto che i coordinatori delle forze politiche incontreranno il presidente della Giunta, Christian Solinas, anche lunedì pomeriggio, sempre a Villa Devoto. Ad ogni modo, oggi è stato fatto il punto su alcune questioni importanti.

Tra tutte, la difficoltà che caratterizza lo svolgimento dei lavori nell’Aula del Consiglio regionale, con particolare riferimento a quanto accaduto giovedì in occasione della discussione del disegno di legge per revocare gli attuali amministratori. Una giornata intera, infatti, non è stata sufficiente per l’approvazione finale slittata infatti a martedì. Secondo quanto apprende l’ANSA, Solinas ha manifestato l’intenzione di convocare a breve i capigruppo di maggioranza e lo stesso presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

Al tavolo di questo pomeriggio i protagonisti si sono anche confrontati sui prossimi provvedimenti da prendere in esame. C’è attesa per la riforma della sanità, che dovrebbe arrivare in Giunta a breve, riassemblata dopo le osservazioni della maggioranza, ma anche su alcune nomine importanti come quelle del commissario di Forestas e dell’amministratore di Area. Non è stato affrontato, invece, il nodo che riguarda la presidenza della commissione Bilancio rimasta vacante dopo le dimissioni di Paolo Truzzu, in seguito alla sua elezione a sindaco di Cagliari.