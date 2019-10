Fratelli d’Italia protesta apertamente contro la Lega per la presenza del simbolo di Alberto Da Giussano sul palco di San Giovanni, in una manifestazione che, ricorda Giorgia Meloni, “doveva essere di tutti”.

E invece, aggiunge, sarà come sentirsi “ospiti a casa d’altri”. Intanto dentro Forza Italia cresce la tensione sulla scelta di Silvio Berlusconi di scendere e parlare nella stessa manifestazione a cui aderisce anche Casapound.

Proprio il Cavaliere, incalzato per l’ennesima volta sulle perplessità espresse da Mara Carfagna sbotta a chi gli chiede se fosse soddisfatto di queste critiche: “Ovviamente non lo sono, non so se la sentirò. Noi siamo per il centrodestra unito”. Infine, non s’è ancora raggiunto alcun accordo sulla scaletta degli interventi di domani.

Quello che è certo è che concluderà la kermesse Matteo Salvini e che Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi intendono parlare. Insomma, la vigilia di questa grande manifestazione, attese decine di migliaia di persone da tutta Italia, è segnata dalle polemiche.