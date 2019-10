A poco piu’di un mese dall’uscita del singolo “Sobi”, l ‘artista sanlurese Randagiu sardu pubblica il nuovo video a sorpresa dal titolo “Pappa Faa”.

Come di consueto Randagiu sardu snociola rime in sardo, mettendo in primo piano la sua ironia tagliente dando voce ad un testo che nasconde qualche frecciatina e qualche spunto di riflessione.

Girato in Sardegna tra le campagne della marmilla, il video, sta riscuotendo ottimi riscontri, è la rappresentazione rurale che da sempre contraddistinue Randagiu Sardue il suo stile ibrido tra raggamuffin e rap.

Randagiu continua il suo percorso artistico valorizzando e diffondendo con la sua musica la lingua sarda. Il brano, prodotto dalla factory sarda nootempo, sarà presto disponibile anche su tutti i maggiori digital stores