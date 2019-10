Ladri in azione a Selargius, dove sono stati presi di mira un supermercato e una tabaccheria. Il primo furto è stato messo a segno ai danni dell’HarDis, lungo la 554 a Selargius. Portate via una decina di confezioni di gamberoni argentini.

I malviventi hanno utilizzato un’auto come ariete, sfondando una delle vetrate. Una volta dentro hanno rubato le confezioni di gamberoni – probabilmente non hanno trovato nulla nelle casse e non hanno fatto in tempo a prelevare altra merce – e sono fuggiti.

Sul posto posto intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu che hanno avviato le indagini. Sempre a Selargius è stata presa di mira una tabaccheria, in via Trieste. I malviventi hanno scassinato la saracinesca e si sono appropriati del denaro contenuto nella cassa, circa seimila euro. I carabinieri hanno avviato le indagini sull’episodio.