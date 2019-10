‘Dal mare la politica è lontana, lontanissima. Quello è stato il più grosso sbaglio della mia vita, mi sono lasciato abbindolare, è stato il mio più grosso errore ma quando me ne sono reso conto mi sono tirato indietro. Avevo accettato la candidatura, una volta capito l’andazzo me ne sono andato di corsa. Di vittorie ne ho tante nel palmares, sono un recordman anche in questo: il primo a essersi dimesso mentre in tanti, tanti altri sono rimasti’.

Così il velista Andrea Mura, l’ex deputato del M5S espulso lo scorso anno dal Movimento, in una intervista a un noto quotidiano sardo. ‘Sono sempre stato in silenzio, dall’anno scorso non avevo più il piacere di raccontare e raccontarmi, dopo tutti gli attacchi che ho subito. Sono rimasto in attesa di poter parlare delle imprese che ho in mente e adesso è il momento. Ancora il programma e i progetti non sono definiti, ma ci sto lavorando’, afferma Mura.