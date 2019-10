Nella mattinata di ieri, sabato 19 ottobre, a Serrenti, lungo la Ss 131 all’altezza del Km 33, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti arrestando un agricoltore 29enne, F.V., di San Gavino Monreale, residente a Segariu.

Il giovane, a seguito di una segnalazione al 112 fatta dagli automobilisti e dal personale dell’Anas, è stato individuato dai militari mentre, in chiaro stato di alterazione psicofisica probabilmente da alcoolici, girovagava in un campo a lato dalla carreggiata della strada. Poco più in là sulla Carlo Felice si trovava il suo veicolo, una Ford Fiesta grigia.

Poco prima il 29enne aveva abbandonato la macchina nel mezzo della superstrada creando intralcio e gravissimo pericolo per la circolazione. I Carabinieri hanno messo in sicurezza il mezzo che dai controlli seguenti è risultato anche privo di copertura assicurativa, per cui hanno proceduto a sequestrare il veicolo, ma mentre cercavano di riportare il soggetto sulla strada lui si attaccava con le braccia al guardrail dando in escandescenze e rispondendo ai militari con urla e inveendo contro di loro con aggressività, minacciandoli anche di morte e oltraggiandoli continuamente, opponendo quindi resistenza.

Così il giovane è stato immobilizzato e arrestato per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Il soggetto è ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito per direttissima.