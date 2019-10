Intervento dei Vigili del fuoco, a seguito di segnalazioni pervenute alla sala operativa del 115, intorno alle 4:30 in viale Colombo nel comune di Quartu Sant’Elena CA, per un’incendio che si è sviluppato nella parte esterna di un’esercizio commerciale che tratta la vendita di fiori e piante.

In fiamme anche una copertura strutturata con materiale plastico e legno e l’esposizione di piante e fiori e vasi di plastica.

Sul posto una squadra Vvf di Pronto intervento della sede centrale che, con un’autopompa e il supporto di un’autobotte, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante, evitando la propagazione del rogo all’intera attività e alle strutture adiacenti.

I pompieri hanno operato con due automezzi per un totale di sette operatori.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.