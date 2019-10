CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nainggolan, Cigarini, Rog; Castro (46′ Nandez); Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Rafael, Klavan, Pinna, Walukiewicz, Birsa, Ionita, Oliva, Cerri, Ragatzu. Allenatore: Maran.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari (65′ Cionek), Igor; Sala (60′ Valoti), Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. A disposizione: Thiam, Letica, Moncini, Murgia, Felipe, Paloschi, Salamon, Mastrilli. Allenatore: Semplici.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: Tomovic (S), Simeone (C), Igor (S)

Espulsi:

Marcatori: 9′ Nainggolan, 67′ Faragò

Primo tempo

Un un primo tempo equilibrato e anche ben giocato: Cagliari e Spal rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0 in favore dei sardi. Vantaggio conquistato da Nainggolan, che nei primi minuti di partita scarica un potente destro da fuori alle spalle di Berisha.

I rossoblù, tentano di arrivare al 2-0, ma la squadra ospite li blocca: decisive un paio di parate da parte di Olsen.

Secondo tempo

Poco dopo l’inizio della ripresa Nainggolan ci riprova, ma la palla conclude alta sopra la traversa. Al 67′ però tenta Faragò e ci riesce: entra in area e batte Berisha con un diagonale, è due a zero per i rossoblù.

Mancava la foto: eccola! 😁👍🏼 pic.twitter.com/QZAHD8T0TD — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 20 ottobre 2019

Standing ovation della Sardegna Arena per Radja Nainggolan che al 71′ esce e lascia il posto a Ionita. Poco dopo un’altra occasione per il Cagliari: Rog calcia da fuori e una deviazione costringe Berisha alla super parata. Ultimi minuti di gioco: Nandez innesca un veloce contropiede e poi è lui stesso ad essere anticipato al momento del tiro e finisce così, 2-0 per i rossoblù, questa ottava giornata di Serie A.