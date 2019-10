Le carceri di Castiadas come possibile scenario per un matrimonio. La vecchia colonia penale agricola, la più antica e grande d’Italia, grazie a particolari allestimenti che la faranno diventare un posto da fiaba, potrà catturare futuri visitatori e coppie provenienti da tutto il pianeta.

Turismo, tradizione e paesaggio. E non è un caso che quella sarà anche la sede del premio delle eccellenze delle nozze in Sardegna con la assegnazione, giovedì 31 ottobre, degli Oscar dei matrimoni sardi. Il Gran Galà “Oggi Sposi & Italian Wedding Awards (Cinquanta Sfumature di Wedding)”, tappa sarda dell’Italian Wedding Awards, si terrà proprio nell’ottocentesco complesso penitenziario del Sarrabus, restaurato e riaperto al pubblico. L’evento, organizzato da Oggi Sposi & Exclusive Wedding (la società delle manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia) è stato fortemente voluto dal Comune di Castiadas. Nel corso della serata saranno incoronati i vincitori per ogni categoria in gara (sarà premiato chi si è distinto per creatività, unicità e professionalità). I finalisti della notte speciale di Castiadas saranno poi ammessi alla fase nazionale che si terrà il 30 novembre nella Reggia di Venaria a Torino. La colonia penale agricola fu realizzata a partire dal 1875 sotto la direzione del cavaliere Eugenio Cicognani che sbarcò a Cala Sinzias con trenta detenuti e sette guardie carcerarie.

Le coltivazioni principali erano vigne, agrumeti, grano, cereali e legumi. Agli inizi del novecento erano circa ottocento i detenuti che risiedevano nelle carceri. La colonia penale cessò di esistere definitivamente nel 1952. Poi il degrado e ora la rinascita. Il gioiello delle carceri è la “villa del direttore”. Recentemente ristrutturata, è stata la sede ufficiale dell’Unione dei Comuni del Sarrabus e oggi è sede istituzionale del Comune di Castiadas ed è stata anche identificata come sede per i matrimoni. L’edificio è immerso in un ampio giardino. Un posto ideale per il fatidico sì.