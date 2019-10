È stato sorpreso mentre bruciava due grosse cataste di rifiuti industriali e materiali pericolosi. Un giovane di 23 anni, di etnia rom, è stato arrestato dai carabinieri del reparto territoriale di Olbia.

I militari sono intervenuti nel campo nomadi di Conca Onica, dove era stato segnalato un incendio. Seguendo il fumo denso e scuro sono arrivati nel punto in cui l’uomo stava commettendo il reato, per il quale è prevista la reclusione da tre a sei anni.

Per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evitato danni ambientali e ogni rischio per le altre persone presenti nei paraggi. Domani è previsto l’inizio delle operazioni di sgombero del campo nomadi, così come disposto da un’ordinanza del Comune di Olbia.