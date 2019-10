“Un’impressionante scarica di fuoco dall’elicottero sulla spiaggia di Cala Zafferano. Ecco come mitragliano, bombardano e devastano le spiagge più belle della Sardegna. Questo è il video sfuggito alla censura del Ministero della Difesa”, così Mauro Pili, che ha pubblicato questo video sulla sua pagina Facebook.

“Un vero e proprio agguato alla nostra terra, alle sue bellezze più straordinarie. Ogni Sardo, e non solo, che ama la sua terra dovrebbe indignarsi! I giudici, se esistono, fermino questo disastro ambientale”, dice Pili, che conclude: “E vogliano far finire in galera me perché mi sono avvicinato a quelle spiagge con la bandiera del Popolo Sardo”.