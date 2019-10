Si sono radunati questa mattina davanti all’Assessorato regionale alla sanità i lavoratori Aias, in sciopero della fame partita venerdì scorso.

La protesta, a seguito del mancato pagamento di 12 mensilità, dei bonus Renzi, del TFR e del premio di produzione, vede a partire da oggi un sit-in permanente sotto l’Assessorato alla sanità e si inserisce nelle 10 giornate di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Le foto del sit-in:

I sindacati chiedono l’intervento del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità per il commissariamento del AIAS in Sardegna, auspicando inoltre un intervento urgente per la soluzione definitiva della vertenza alla politica regionale.

Nelle settimane scorse il Consiglio regionale votò all’unanimità una risoluzione che chiede il superamento della AIAS come gestore unico del servizio per i disabili e che parallelamente, il Tribunale del lavoro ha proceduto alla richiesta di fallimento.

Guarda anche: