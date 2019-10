“Che vergogna intestarsi il lavoro di chi li ha preceduti senza neanche sapere di cosa si parla…Le risorse per la grotta Della Vipera li stanziammo nel 2014. I lavori invece furono affidati nel 2016”. Il commento è scritto su Facebook da Francesca Ghirra e indirizzato direttamente al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che oggi ha inaugurato la riapertura del famoso sito archeologico della città.

Secondo Ghirra, a capo della coalizione di centrosinistra in Consiglio comunale del capoluogo, il primo cittadino si sarebbe preso i meriti della precedente amministrazione di Massimo Zedda, che aveva stanziato i finanziamenti per la ristrutturazione della grotta.

Sempre sui social Camilla Soru e Francesca Mulas, consigliere comunali, hanno condiviso un’ironica immagine:

“È incredibile – è il commento di Mulas – come si possa cambiare in pochi anni, saranno gli impegni, il tempo che passa, le mezze stagioni che non ci sono più… Nella foto vediamo il sindaco che oggi ha riaperto la Grotta della Vipera a Cagliari, affermando “è il primo di tanti siti che offriremo alla fruibilità di tutti i cittadini”. Nel piccolo schermo, il sindaco che 4 anni fa ha progettato e finanziato i lavori”.