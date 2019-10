Una grande prova di fuoco quella messa in atto stamani a Capo Frasca, in comune di Arbus, dal Ministero della Difesa. una esercitazione a fuoco imponente, con rumori di velivoli e di spari incredibile. Qualcosa riuscirete a sentirla dai filmati che abbiamo ricevuto. A poco meno di trecento metri da casa di una donna colpita da tumore al seno, ed in chemioterapia, che puntualmente chiama l’Aeronautica lamentando i disagi. Niente, scuse e poi puntualmente le esercitazioni a fuoco riprendo. Con l’avallo di qualche sindacalista, che ancora nega tutto. Chemio? Ma dai, che volete che conti una povera donna che è in chemioterapia? Nulla!

“Gli spari che si sentono – ci racconta – , sono le esercitazioni dietro alla collinetta che si vede nel filmato. Le esercitazioni praticamente sono meno di 500 metri in linea d’aria dalla mia camera. Buono no? In particolare per una che è stata operata di tumore al seno e sta facendo la chemio? Anzi meno, i soldati sono a meno di 300 metri”. Cosa sparano, che rispetto hanno per i sardi e per i malati? Zero. Ora, un’altra donna malata di tumore al seno? Strano, ma siamo a Capo Frasca.

“E’ tutta la mattina che sparano senza soluzione di continuità”, ci spiega un pastore. “Le pecore sono scappate dappertutto, loro incuranti. Domani mattina non avremo un litro di latte”. Siamo nel 2019 a Capo Frasca, comune di Arbus, Sardegna.

