Social Distortion in concerto a Milano il 17 giugno 2020

Dopo il clamoroso concerto sold-out di 4 anni fa al Live Club, i mostri sacri del punk rock Social Distotion tornano in Italia il 17 giugno per portare il loro sound grezzo e affilato al Carroponte di Sesto San Giovanni. Un sound perfezionato e rodato in decenni di tour in tutto il mondo, in grado di trasportare il pubblico in una vera e propria apoteosi di energia.