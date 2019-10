La settimana si presenta con una fase riflessiva per i segni di fuoco, che cercheranno di non fare colpi di testa. I single si lasceranno andare alle emozioni, mentre sul lavoro potrebbero esserci delle sorprese molto positive. La settimana è ottima per i segni di aria che potranno risolvere alcune questioni in ambito sentimentale. Molti sono alla ricerca di un equilibrio interiore ma per fortuna a fine settimana saranno più tranquilli. Abbastanza positiva sarà la situazione sul lavoro, si apriranno nuove strade inaspettate e in alcuni settori la situazione andrà a gonfie vele. Settimana di tensioni per i segni di terra, chi ha un rapporto datato potrà ufficializzarlo. I single dovranno fare una scelta importante. Il weekend potrebbe riservare piacevoli sorprese. Sul fronte lavorativo qualche ostacolo non impedirà di raggiungere i traguardi. Tante novità sul fronte sentimentale per i segni d’acqua, potranno esserci incontri e decisioni che cambieranno le situazioni. A livello professionale ci sarà un grande successo, anche se ottenerlo non sarà facile. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: questa settimana sarete molto più attenti alle faccende amorose e cercherete di comportarvi bene. Ci saranno meno colpi di testa e più riflessione, e questo vi consentirà di vivere le giornate con leggerezza. Anche i single saranno più spensierati e si lasceranno andare alle emozioni. Weekend all’insegna dell’aria aperta e dello sport, ma anche di shopping e divertimenti.

Lavoro: anche se sul lavoro potrebbero esserci delle sorprese tuttavia non si tratterà di cose gravi. Attenzione però a qualche piccola problematica con i colleghi, cercate di essere diplomatici e di non interrompere i rapporti con alcuni di loro solo per orgoglio.

Toro

Amore: durante la settimana ci saranno tensioni, soprattutto tra lunedì e mercoledì. Chi sta insieme da molto tempo avrà modo di ufficializzare la propria storia d’amore. Alcuni saranno portati a prendere una decisione molto importante per il proprio futuro, e per i single scegliere sarà dura. Nel weekend potrebbero esserci delle piacevoli sorprese.

Lavoro: qualche piccolo ostacolo sul fronte lavorativo sarà peggiorato dalla vostra inclinazione a distrarvi con pensieri che vanno da tutt’altra parte. Occorrerà essere più concentrati e determinati, in modo da poter vedere i risultati del vostro lavoro entro la fine della settimana. Tante soddisfazioni in arrivo per chi ha a che fare con il settore delle comunicazioni.

Gemelli

Amore: in questa settimana potranno nascere nuovi amore per i nati del segno, e i single potranno anche trovare l’anima gemella. Le stelle porteranno fortuna a chi sarà pronto a mettersi in gioco e a sfidare la sorte. Se siete innamorati riuscirete a vivere la i relazione con una certa intensità. Il weekend potrebbe essere molto impegnativo e non mancheranno serate fra amici o con il partner.

Lavoro: gli inizi della settimana saranno pieni di lavoro ma in compenso verso la fine ci saranno giorni di relax e di distensione. Chi vuole apportare dai cambiamenti alla propria vita, potrà farlo tranquillamente grazie alle tante occasioni che capiteranno al volo.

Cancro

Amore: seducenti e passionali, questa settimana farete faville con il partner, ma anche su altri fronti ci saranno dei benefici. Chi ha avuto dei problemi nella coppia, ed è riuscito a superarli, potrà finalmente essere maggiormente sereno. Anche i single potranno fare chiarezza nei loro cuori e scoprire a chi sono veramente interessati.

Lavoro: settimana positiva anche per il lavoro, sono in netto miglioramento i rapporti con i colleghi e con chi ultimamente vi ha fatto arrabbiare. In ambito economico avrete alcune questioni da chiarire, ma avrete modo di confrontarvi con nuove persone, che potrebbero darvi degli ottimi consigli.

Leone

Amore: in ambito sentimentale potrebbe esserci qualche contrasto a inizio settimana. C’è chi non ha ancora superato una delusione, ma ha voluto comunque intraprendere una nuova relazione. Gli sbalzi d’umore non mancheranno e il partner se ne accorgerà. I single potranno fare delle frequentazioni, ma senza troppo interesse.

Lavoro: in questa settimana avrete delle problematiche prevalentemente a carattere economico, e sebbene stiate lavorando come al solito, ci sarà bisogno di fare attenzione alle spese. Un aumento di stress vi renderà più nervosi. Cercate di focalizzare le priorità per non ritrovarvi con lavori non portati a termine.

Vergine

Amore: settimana propizia per gli incontri, i single avranno tante opportunità per conoscere quella ideale. Se siete in coppia però dovete fare un piccolo esame di coscienza, le stelle infatti vi invitano a essere maggiormente sinceri con la persona amata. Il weekend per tutti sarà molto piacevole, ci saranno belle serate da trascorrere con gli amici e col partner.

Lavoro: questa settimana sarà molto dura affrontare determinati progetti lavorativi, ma avrete tutte le carte in regola per poter fare del vostro meglio. Impegnatevi e vedrete che riuscirete a raggiungere i traguardi prefissati. Probabilmente qualche ostacolo sarà più difficile da superare.

Bilancia

Amore: nel corso della settimana grazie a Venere potrete riuscire a risolvere alcune questioni che vi affliggevano in ambito sentimentale. La prima parte della settimana sarà caratterizzata da un forte equilibrio, mentre nella seconda vivrete momenti di stress e irritabilità.

Lavoro: a lavoro la situazione sarà molto positiva, si apriranno nuove strade che non vi aspettavate. Su alcuni settori la situazione potrebbe anche andare meglio, quindi probabilmente per alcuni ci saranno tanti impegni e incontri da rispettare. Di conseguenza, sarà opportuno concedervi del relax nel fine settimana. Ritagliatevi dei momenti in cui potrete pensare anche a voi stessi.

Scorpione

Amore: l’aspetto erotico sarà il punto focale di questa settimana, con tanta passionalità nei confronti del partner. L’intesa e la complicità sarà al top per chi è in coppia, e potrebbero esserci dei programmi importanti per il futuro. I single faranno incontri interessanti e qualcuno potrebbe essere decisivo per poter vivere una relazione seria e duratura.

Lavoro: in questa settimana dovrete avere una certa prudenza nel gestire le situazioni lavorative. Avrete comunque la giusta energia per riuscire a risolvere tutti i problemi che vi circondano. Non trascurate il vostro benessere fisico, il vostro nervosismo sarà messo a dura prova in questo periodo che si prospetta un po’ complicato.

Sagittario

Amore: questa settimana avrete la possibilità di vivere forti emozioni. Chi ha una relazione avrà modo di fare diversi progetti, che riguarderanno la casa o un matrimonio. Sarà un periodo di grande intesa con la famiglia, ma anche di problemi che attendono di essere risolti. Anche per i cuori solitari gli affetti saranno in primo piano.

Lavoro: se avete questioni legali in corso, questa settimana dovrete cercare di affrontarlo e risolverle nel più breve tempo possibile. Anche se avrete tanto da fare e le scadenze vi assillano, non mancherà l’energia per mettervi in vista e conquistare la posizione che vi spetta.

Capricorno

Amore: in questa settimana chi dovrà fare una scelta in amore vivrà delle giornate piuttosto impegnative. Chi è da solo avrà modo di frequentare persone piacevoli e simpatiche. Alcuni potranno rendersi conto di amare una persona al punto di fare progetti di matrimonio o convivenza.

Lavoro: in ambito professionale sarà un periodo molto utile per progettare il futuro. Anche se ci sarà un calo delle energie, la voglia di competitività non vi mancherà e avvierete nuovi progetti lavorativi per ottenere il successo che cercate. Ogni tanto staccate anche la spina.

Acquario

Amore: in questa settimana vi troverete nella condizione di dover fare alcune verifiche in ambito sentimentale. Da tempo avete dei sospetti verso il partner che non vi fanno stare tranquilli, ma non parlate se non siete sicuri. L’umore sarà leggermente in ribasso, ma per fortuna qualche bella serata con gli amici vi farà tornare il sorriso.

Lavoro: ci saranno nuove occasioni per riprendere le redini della vostra situazione lavorativa. Attenzione però a qualche spesa eccessiva, ancora non siete stabili, perciò bisogna considerare le finanze. Non temete, presto le cose cambieranno e potrete concedervi tutti i capricci che desiderate.

Pesci

Amore: durante la settimana ci saranno tante novità sul fronte sentimentale, sia per le coppie che per i single. Potranno esserci incontri e decisioni che cambieranno drasticamente le situazioni, alcuni rapporti potrebbero giungere a termine. Il weekend sarà sereno e molti potranno vedere le cose con maggiore obiettività.

Lavoro: a livello professionale ci sarà un grande successo, anche se non sarà facile per voi ottenerlo. I lavori in alcuni settori andranno meglio rispetto agli altri e una grande energia vi accompagnerà in queste giornate. Come sempre darete il massimo per soddisfare qualche esigenza e qualche capriccio.