Numerose sono le segnalazioni giunte da cittadini esasperati che da mesi segnalano, senza alcun riscontro, a Comune e vigili del fuoco un’area privata utilizzata come discarica a cielo aperto e che spesso viene data alle fiamme.

La zona interessata è in territorio di Quartu Sant’Elena in località Capitana e la situazione è ormai fuori controllo.

“Quartu è diventata come la terra dei fuochi in Campania e per noi è una situazione inaccettabile”, denuncia un cittadino.