Il Comitato per l’inserimento del principio di insularità in Costituzione ha scritto al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia sollecitando un incontro e auspicando che il Governo Conte “avverta la necessità di intervenire quanto prima non concedendo favori o un sostegno particolari alla Sardegna quanto un riconoscimento non più dilazionabile”.

Secondo Roberto Frongia, che è anche assessore regionale, e Maria Antonietta Mongiu, si tratta di “ovviare a una storica discriminazione attraverso l’inserimento in Costituzione di quel ‘principio di Insularità’, considerata a buon diritto la ‘battaglia dei sardi’ di quelli residenti e di quelli emigrati. Un’iniziativa trasversale che unisce gli schieramenti politici, nessuno escluso; imprese; associazioni di categoria, datoriali e sindacali; cultura; sport; università. In sintesi tutta la Sardegna”.

“In questa diversa fase dell’autonomismo, non ultimo quello delle Regioni a Statuto speciale – scrivono, ricordando la proposta di legge nazionale ferma al Parlamento – la Sardegna si interroga sui fondamenti stessi della sua Autonomia che nell’insularità ebbe le ragioni fondanti, riconosciute dai padri e dalle madri costituenti”.