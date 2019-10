Incidente stradale questa sera sull’asse mediano di scorrimento.

Una VW Golf guidata da un 42enne cagliaritano nel percorrere l’asse mediano di Scorrimento in direzione Sassari, arrivato allo svincolo per viale Ciusa, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo scontrandosi contro il guard rail.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha soccorso il conducente e lo ha trasportato successivamente presso il PS del presidio ospedaliero Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.