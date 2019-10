Il vertice tra i coordinatori dei partiti di maggioranza e il governatore Christian Solinas in programma oggi a Villa Devoto è slittato a domani. Secondo quanto apprende si terrà alle 11 nel palazzo del Consiglio regionale.

Al centro della discussione la situazione di stallo relativa alla presidenza della commissione Bilancio vacante da oltre tre mesi, cioè dalle dimissioni di Paolo Truzzu (FdI).

Per le 12, invece, è convocata la seduta per l’approvazione finale del disegno di legge per revocare gli amministratori delle Province.