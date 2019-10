I Carabinieri di Cagliari – Villanova sono intervenuti questo pomeriggio in via Rossini dove poco prima, una signora di 84anni mentre rincasava, è stata avvicinata all’interno dell’androne del condominio, da un giovane in corso di identificazione che ha tentato di strapparle la borsa dalle mani.

Il malvivente, di fronte alla resistenza della donna, ha desistito riuscendo però a strapparle dal collo una collana in oro, per poi scappare con una bicicletta. Durante il sopralluogo i militari sono stati fermati da una donna di 62 anni, la quale riferiva di aver subito poco prima un tentativo di scippo presumibilmente ad opera dello stesso individuo.

Immediatamente sono state diramate le ricerche sull’intero territorio anche con l’ausilio dei motociclisti della Sezione radiomobile della Compagnia di Cagliari.