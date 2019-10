A Serdiana, in provincia di Cagliari, un’auto è andata a fuoco durante la notte.

Grazie alle numerose chiamate dei cittadini, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con un’autopompa per spegnere l’incendio e per evitare la propagazione delle fiamme in un’abitazione vicina.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.