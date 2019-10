Venerdì 25 ottobre, alle 17, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, debutta a Cagliari come conferenziere Luca Scarlini, che presenta Macbeth di Giuseppe Verdi, in un incontro con il pubblico.

L’opera va in scena, giovedì 31 ottobre alle 20.30 (turno A), quale settimo appuntamento della Stagione lirica e di balletto 2019 del Teatro Lirico di Cagliari.

Macbeth viene replicato: sabato 2 novembre alle 19 (turno G); domenica 3 novembre alle 17 (turno D); martedì 5 novembre alle 20.30 (turno F); mercoledì 6 novembre alle 20.30 (turno B); giovedì 7 novembre alle 19 (turno L); venerdì 8 novembre alle 20.30 (turno C); sabato 9 novembre alle 17 (turno I); domenica 10 novembre alle 17 (turno E).

Luca Scarlini – Saggista, drammaturgo, storyteller. Dopo aver insegnato all’Accademia di Brera e in altre istituzioni italiane e straniere, insegna attualmente allo IED (Istituto Europeo di Design) di Milano e scrive per il Teatro Regio di Torino, così come per molte altre istituzioni teatrali e musicali in Italia e in Europa.

In passato ha collaborato con Rai Radio3 e ha scritto, in diversi contesti, sulle relazioni tra musica e società.