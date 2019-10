Si chiama Udc-Cambiamo! il nuovo gruppo del Consiglio regionale di cui fanno parte i cinque consiglieri già appartenenti allo scudo crociato (Giorgio Oppi, Gianfilippo Sechi, Andrea Biancareddu, Domenico Gallus e Pietro Moro) e Antonello Peru, il consigliere più votato alle ultime regionali con Forza Italia e cofondatore del movimento che ha nel presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il suo leader.

Antonello Peru è imputato di concussione aggravata, il 5 aprile 2016 era stato arrestato insieme ad altre 15 persone nell’ambito del secondo troncone d’inchiesta sugli appalti pilotati, più nota come Sindacopoli che nel 2015 aveva fatto finire in manette 21 persone tra amministratori locali, professionisti e funzionari. Sospeso dalla carica, il 14 novembre 2017 era tornato a ricoprire la poltrona di vicepresidente del Consiglio regionale.

Giorgio Oppi è rinviato a giudizio nell’inchiesta relativa allo scandalo Igea e dovrà rispondere di peculato e voto di scambio, anche se è caduta una delle contestazioni di quest’ultimo reato legata alla cessione di una vetrinetta.

Andrea Biancareddu a processo per il filone dei fondi ai gruppi.

Oggi Peru e Oppi hanno presentato la nuova formazione, un “intergruppo” che si propone di “rilanciare l’azione politica della maggioranza e dare nuovo impulso all’intera Sardegna”. “Non ho lasciato Forza Italia – ha spiegato Peru – per il semplice motivo che Forza Italia, soprattutto in Sardegna, non esiste più e ha concluso il suo ciclo politico”. L’ex vicepresidente del Consiglio regionale, “onorato di essere tra i fondatori di “Cambiamo! Con Toti”, ha indicato nell’area centrista il “naturale” riferimento del nuovo movimento che “restituirà ruolo e dignità ai territori e a chi raccoglie il consenso nei territori”.