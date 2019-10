Ultima tappa per l’azione di ripopolamento del grifone. Questa mattina a Monte Minerva, nel comune di Villanova Monteleone, l’Agenzia Forestas ha liberato 12 avvoltoi provenienti dalla Spagna che insieme agli altri 51 immessi negli ultimi due anni rinforzeranno ulteriormente la consistenza numerica della popolazione.

L’intervento è promosso dal progetto Life Under Griffon Wings, finanziato dal Programma Life dell’Unione europea per la conservazione della specie e portato avanti dall’Università di Sassari in collaborazione con il Comune di Bosa, l’Agenzia Forestas e il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale, e con il supporto della Vulture Conservation Foundation. I grifoni liberati oggi, come tutti gli altri, hanno passato un periodo di preambientamento nella voliera di Monte Minerva dove hanno familiarizzato con la popolazione locale.

A sette grifoni è stato collocato un impianto Gps/Vhf per monitorarne la dispersione nel territorio. Il personale di Forestas ha voluto dedicare questa liberazione alla memoria di Andrea Monti, storico caposquadra del cantiere di Monte Minerva che aveva tra le sue passioni proprio l’osservazione dei grifoni.