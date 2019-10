Tra quindici giorni la Giunta regionale nominerà gli amministratori straordinari delle Province di Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. E’ scritto nella legge sulla revoca degli attuali commissari – indicati dal precedente esecutivo – approvata oggi dal Consiglio regionale con 33 voti a favore, 24 contrari e un astenuto. I nuovi amministratori resteranno in carica sino a elezioni da celebrarsi entro l’1 luglio 2020. Prima di questa data la Giunta conta di varare la riforma delle Autonomie locali, che sancirà il ritorno al suffragio universale diretto e l’istituzione della Provincia della Gallura.

Il provvedimento licenziato oggi prevede anche la nomina di sub commissari nelle tre zone omogenee del Sulcis, Ogliastra e Medio Campidano. Subito dopo l’Assemblea ha votato un ordine del giorno (prima firma Franco Mula del Psd’Az) sulla copertura finanziaria per soggetti idonei ma non beneficiari relativamente al bando “Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico” della legge 7 per il 2019. Sulla questione si era già espresso sabato l’assessore del Turismo Gianni Chessa, impegnandosi a reperire le risorse – circa 6,4 milioni di euro – per far fronte alle 233 istanze che, pur essendo ammissibili, erano rimaste fuori dalla graduatoria finale.

‘odg, in più, impegna la Giunta e l’assessore a “intervenire quanto prima con un disegno di legge per modificare la legge regionale 7 del 1955, non più rispondente alle attuali esigenze”, e ad “avviare, per la futura programmazione, i procedimenti per la concessione dei contributi con tempistica certa, in modo che i soggetti interessati possano realizzare gli eventi programmati avendo sicurezza sulla copertura finanziaria”.