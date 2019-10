Tutto pronto per il Karel Music Expo, uno degli appuntamenti di punta dell’autunno a Cagliari. Il festival avrà luogo dal 21 al 23 novembre e sarà preceduto da un’anteprima internazionale in programma sabato 9 novembre.

Il Karel Music Expo, quest’anno alla sua edizione numero tredici, è un format che promuove tutte le forme espressive estranee a meccanismi di grande distribuzione, una vetrina di livello europeo con tanta musica, soprattutto, ma anche installazioni, video, momenti di incontro e riflessione orientati su un tema che varia a ogni edizione; questa volta, sotto il titolo “Generazioni”, il festival prende spunto dal prossimo epilogo del decennio in corso, come suggerisce il direttore artistico Davide Catinari nelle sue note di presentazione: “Ogni decade giunge alla sua conclusione attraverso una rappresentazione che ne traccia la memoria, così che ogni epoca possa essere ricordata in accordo con tutto quello che ha prodotto e ogni generazione per ciò che ha espresso. (…) Ma la percezione dell’alternarsi di diverse generazioni, soprattutto durante il secolo appena trascorso, ha reso memorabili diversi passaggi di consegne, come quello tra le due guerre mondiali o la rivoluzione culturale, e giovanile, che dalla fine degli anni ’60 in poi ha contribuito a creare un immaginario immenso, denso di simboli, volti, oggetti, suoni, mode e modalità che hanno segnato gli ultimi cinquant’anni della storia di questo pianeta, trasformando per sempre l’idea stessa della nostra vita”.

Il festival internazionale è ideato ed organizzato dalla cooperativa Vox Day con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato dello Spettacolo e Attività Culturali e Assessorato del Turismo), del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura) e della Fondazione di Sardegna.