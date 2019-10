“Sciogliere i nodi sul costo dell’energia, convocare subito un confronto con l’azienda, la Regione, i sindacati e tutti i soggetti coinvolti per riavviare la produzione, confermare gli ammortizzatori sociali per gli operai non ancora rientrati in fabbrica”. Sono le richieste contenute nell’interpellanza al Governo, presentata dal deputato e coordinatore di Forza Italia in Sardegna, Ugo Cappellacci, in merito alla ripresa della mobilitazione dei lavoratori ex Alcoa, oggi Sider Alloys.

“Sono trascorsi tre mesi dall’ultimo decreto – evidenzia il parlamentare – e ancora non è stato definito il costo dell’energia, non è stato sottoscritto nessun contratto, non c’è chiarezza sui costi di sistema. Tutto questo avvolge in una nube di incertezza lo scenario in cui la nuova proprietà intende investire e coinvolge drammaticamente il futuro lavorativo sia dei 135 che sono rientrati nello stabilimento sia degli oltre 600 che complessivamente dovrebbero operarvi a pieno regime. La politica nel suo insieme – prosegue Cappellacci – deve fare tutto per evitare che si passi dalla speranza di una nuova stagione produttiva e occupazione alla disperazione di una crisi industriale, che sarebbe una vera e propria catastrofe sociale. Per questo – conclude – sollecitiamo il Governo affinché prenda in mano una situazione che è di dimensione nazionale, perché investe non solo un territorio sofferente ma un settore strategico per l’economia nazionale, come è ancora oggi la produzione di alluminio”.