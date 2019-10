Prosegue l’attività delle Sale Operative del Corpo forestale che, stanno gestendo da questa notte, 2 grossi incendi nella parte ovest della Sardegna, in particolare ad Arborea in località Pauli Pirastu e Bosa in località Sa Tanca de Su Dottore.

Ad Arborea, precauzionalmente, sono state evacuate delle strutture ricettive.

Si sta predisponendo l’invio sul posto di 4 Canadair e di 2 elicotteri delle basi di Anela e Fenosu per dare supporto all’attività di spegnimento delle numerose squadre a terra. In partenza le autocolonne e i Gauf (Gruppo Analisti Uso del Fuoco) del Corpo forestale da Cagliari, Nuoro e Sassari.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla Stazione forestale di Bosa.