Sei giovani controllati, un arresto e un’arma detenuta illegalmente sequestrata. È il bilancio dell’operazione condotta ieri notte dai carabinieri di Dolianova, in collaborazione con i Cacciatori di Sardegna, nell’area compresa tra Senorbì e Ortacesus mirata a frenare lo spaccio di droga.

Durante la notte sono state eseguite alcune perquisizioni e sei giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni sono stati portati in caserma per accertamenti. Al termine di tutte le attività uno di loro è stato arrestato per detenzione illegale di arma. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11, in via Nuoro a Cagliari, nella sede del Comando Provinciale.