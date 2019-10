La banda dei gamberoni è tornata a colpire.

Dopo la spaccata messa a segno nella notte tra sabato e domenica, i ladri sono nuovamente tornati al supermercato Hardis di Selargius.

Come nel precedente caso, hanno utilizzato un’auto come ariete e mandato in frantumi una delle vetrate.

Una volte dentro hanno rubato dieci casse di gamberoni argentini, del valore di oltre 300 euro, e sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu che hanno avviato le indagini sull’episodio.