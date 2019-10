Gli uomini del Corpo forestale hanno messo sotto sequestro la villa del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, indagato per abusi edilizi e falso.

Come riportano i quotidiani regionali, i sigilli apposti alla costruzione, in località Terrata, nel Comune di Golfo Aranci, su disposizione del Gip del Tribunale di Tempio Pausania, sono la conseguenza delle indagini condotte sulla base di una denuncia per presunti abusi edilizi.

Secondo gli inquirenti la costruzione sarebbe stata realizzata a concessione edilizia scaduta, ma per la Procura il sindaco del capoluogo gallurese – ed ex parlamentare di Forza Italia – avrebbe cambiato destinazione d’uso del seminterrato, trasformandolo da cantina a cucina, e avrebbe costruito la villa in un terreno vincolato dal rischio idrogeologico.

Nizzi, difeso dagli avvocati Sergio Deiana e Leonardo Salvemini, ha sinora respinto le accuse e ha presentato ricorso al tribunale del Riesame per il dissequestro della villa.