Con un’interrogazione di questa mattina, il gruppo dei Progressisti di Cagliari sollecita l’intervento della Giunta regionale per sostenere i soggetti pubblici e privati che hanno subito danni con gli incendi di Luglio e Agosto divampati nei territori di Siniscola, Tortoli e Bari Sardo.

‘Le comunità danneggiate dagli incendi scoppiati questa estate in Ogliastra e Baronia attendono ancora oggi un intervento della Regione, annunciato e mai concretizzato – Scrivono in un comunicato i Progressisti – La Giunta si era impegnata, più a mezzo stampa che con atti concreti, a fornire aiuti finanziari alle amministrazioni comunali e alle aziende agricole in ginocchio. Ma di fatto non ha avviato alcun intervento di supporto per ripristinare i danni e consentire il riavvio delle attività produttive’.

“Subito dopo gli incendi – fanno sapere i Progressisti – una delegazione, guidata da Massimo Zedda e dal capogruppo Francesco Agus, si è recata nelle aree percorse dal fuoco. Insieme agli amministratori locali di Siniscola, i Consiglieri regionali del centrosinistra hanno preso visione dei danni registrati nelle aziende agricole e raccolto le testimonianze degli imprenditori”.

“Per stanziare risorse straordinarie per i primi ed urgenti risarcimenti dei danni riportati nelle zone colpite dagli incendi, gli esponenti di opposizione avevano presentato un emendamento alla variazione di bilancio discussa in Agosto in Consiglio regionale”.

“In Commissione Bilancio – continua il comunicato – la proposta era stata ritirata a seguito delle rassicurazioni della Giunta che annunciava imminenti provvedimenti in corso di approvazione da parte dell’organo esecutivo”.

‘Constatiamo – sottolinea il centrosinistra – che la Regione fino ad ora si è limitata soltanto a inoltrare al Governo gli appelli lanciati dei comuni colpiti dagli incendi, agendo da passacarte e disinteressandosi del problema. Eppure nei giorni successivi agli eventi incendiari di Siniscola la Giunta regionale aveva promesso interventi per 1 Milione di euro. In seguito solo un silenzio assordante e imbarazzante’.

I Consiglieri regionali dei Progressisti, PD e LEU che hanno sottoscritto l’interrogazione, chiedono di fare il punto sulle azioni messe in campo dalla Giunta per il ripristino dei danni riscontrati nei vari territori.

‘Non si può sempre far conto sulla solidarietà dei sardi e sulla caparbietà degli amministratori locali per vedere risolte situazioni emergenziali. Ci amareggia riscontrare che la lentezza con la quale l’esecutivo regionale decide sul da farsi rappresenti un ulteriore ostacolo a chi, dopo oltre 3 mesi, si ritrova ancora senza strutture, attrezzi e macchinari per riprendere le attività produttive. Non stupisce che oggi il loro stato d’animo sia di sconforto totale e che, dopo una vita di sacrifici, stiano anche pensando di mollare tutto’.